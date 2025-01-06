В Таганроге на месте пострадавших от атаки БПЛА домов введен режим ЧС

5 января глава города Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима ЧС в отношении домовладений, пострадавших в результате воздушной ночной атаки с 4 на 5 января.

«Была сформирована комиссия, которая выехала на все заявленные адреса, составила акты обследования. На основании этого будет принято решение об оказании материальной помощи», — информирует администрация города.

Жители пострадавших от атаки домов по всем вопросам могут обращаться в МКУ «Управление защиты от ЧС территории и населения Таганрога» по телефону: 8 (8634) 37-50-88.

Напомним, в ночь на 5 января Таганрог и Ростовская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. На территории региона было сбито 37 БПЛА. Повреждения получили кровли, хозпостройки, автомобили в Таганроге и Неклиновском районе. Пострадал 7-летний ребенок из сельского поселения. Он проходит лечение в медучреждении Таганрога.

Фото из комментариев в Telegram-канале Светланы Камбуловой