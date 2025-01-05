В БСМП Таганрога доставили ребёнка, пострадавшего во время атаки БПЛА

Об этом 5 января сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок семи лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», — написал Юрий Слюсарь в своём Telegram- канале.