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В БСМП Таганрога доставили ребёнка, пострадавшего во время атаки БПЛА

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Об этом 5 января сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Таганрога

«К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок семи лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», — написал Юрий Слюсарь в своём Telegram- канале.

И добавил,что по данным медиков жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

«Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка». — уточнил врио губернатора.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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