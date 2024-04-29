В Таганроге на маршрут вышел туристический трамвай

Первые два рейса экскурсионный трамвай совершил вчера, 28 апреля.

Идею поездок по историческому центру на ретро-трамвае реализовали две туристические компании нашего города — «Судаков Тревел» и «АВИА-СИТИ». 28 апреля они провели два туристических трамвайных тура, которые гармонично вписались в график пассажирских маршрутов города, — сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Длительность тура — 60 минут. За это время профессиональные гиды проводят интересные исторические экскурсии.

Экскурсии организованы по следующим маршрутам: от остановочного пункта Вокзал Таганрог-1 – Университет – ул. Фрунзе – пл. Восстания (адаптирован к маршруту «Ретро-поезд»), а также от остановочного пункта пл. Восстания – пл. Авиаторов – ул. Фрунзе –Университет – ул. Фрунзе – пл. Восстания.

Ранее мы сообщали, что 9 мая в Таганрог прибудет ретро-поезд на паровозной тяге.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева