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В Таганроге на маршрут вышел туристический трамвай

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Первые два рейса экскурсионный трамвай совершил вчера, 28 апреля.

Новости Таганрога

Идею поездок по историческому центру на ретро-трамвае реализовали две туристические компании нашего города — «Судаков Тревел» и «АВИА-СИТИ». 28 апреля они провели два туристических трамвайных тура, которые гармонично вписались в график пассажирских маршрутов города, — сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Длительность тура — 60 минут. За это время профессиональные гиды проводят интересные исторические экскурсии.

Экскурсии организованы по следующим маршрутам: от остановочного пункта Вокзал Таганрог-1 – Университет – ул. Фрунзе – пл. Восстания (адаптирован к маршруту «Ретро-поезд»), а также от остановочного пункта пл. Восстания – пл. Авиаторов – ул. Фрунзе –Университет – ул. Фрунзе – пл. Восстания.

Ранее мы сообщали, что 9 мая в Таганрог прибудет ретро-поезд на паровозной тяге.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрог туристический Таганрогский трамвай туризм
Таганрогская правда
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