В День Победы в Таганрог прибудет ретро-поезд на паровозной тяге

9 мая в Таганрог привезет туристов из Ростова пригородный поезд на паровозной тяге. В его состав включено четыре вагона плацкартного типа, сообщает СКЖД.

С железнодорожного вокзала Ростов-Пригородный поезд будет отправляться в 09.35. Прибытие в Таганрог — в 11.35. В обратный путь со станции Таганрог-Пассажирский поезд отправится в 18.07. В Ростов на пригородный железнодорожный вокзал состав прибудет в 20.10.

Приобрести проездные документы можно в пригородных кассах при наличии документов, удостоверяющих личность, либо через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Проезд для детей в возрасте до 7 лет бесплатный.

Обращаем внимание пассажиров, что проездные документы на этот пригородный поезд продаются с обозначением мест. Количество билетов на проезд в составе на паровозной тяге ограничено, — уточняется в сообщении.

Фото СКЖД