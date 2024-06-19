В Таганроге на маршрут вышел музыкальный трамвай

Проект «Трамвайные истории» — путешествие по Таганрогу на ретро-трамвае — дополнен музыкальным сопровождением.

Теперь туристы могут не только прокатиться на уникальном трамвае по улицам города в сопровождении экскурсовода, но и услышать живое выступление музыкантов кавер-группы «Предел Роша».

Первые музыкальные экскурсии уже стартовали и запомнились их участникам. Ближайшие состоятся 22, 23, 29 и 30 июня. Организатором выступает туркомпания «Судаков Тревел».

«Вас ждет необыкновенное путешествия в музыкальном ретро-трамвае Тatra! Гости смогут спеть известные песни, насладиться любимыми мелодиями и полюбоваться видами города», — говорится в сообщении на сайте туркомпании.

«Предел Роша» — трио молодых таганрогских музыкантов. Группа радует поклонников яркими и энергичными выступлениями на различных площадка города. А также стремится выходить за рамки привычных кавер-версий и представляет свои собственные аранжировки.

Напомним, регулярные экскурсии на ретро-трамвае проходят в Таганроге с конца мая 2024 года. Стоимость часового путешествия 800 рублей.

Экскурсии организованы по следующим маршрутам: от остановочного пункта Вокзал Таганрог-1 — Университет — ул. Фрунзе — пл. Восстания (адаптирован к маршруту «Ретро-поезд»), а также от остановочного пункта пл. Восстания — пл. Авиаторов — ул. Фрунзе — Университет — ул. Фрунзе — пл. Восстания.

Фото Сергея Плишенко