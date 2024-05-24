Главная » Новости Таганрога

В эти выходные по улицам Таганрога проедет туристический ретро-трамвай

На чтение 2 мин Просмотров 35 Опубликовано

С конца мая «трамвайные» экскурсии по Таганрогу станут регулярными. Часовая поездка на трамвае чешского производства Tatra обойдется пассажирам-туристам в 800 рублей.

Новости Таганрога

К старту туристического сезона ретро-трамвай обновили и протестировали.

23 мая состоялась техническая обкатка туристического трамвая, в рамках которой руководство «Таганрогского трамвая», представители администрации города и турфирм проинспектировали его готовность к работе. Также активное участие в подготовке к запуску принимали представители ресторанного бизнеса, чьи угощения и напитки будут доступны для гостей во время экскурсии.

Обкатке предшествовала кропотливая работа: мы договаривались с городом, получали необходимые разрешения, обсуждали форматы туров с агентствами и, разумеется, готовили сам трамвай. Наши специалисты покрасили его в яркие красно-бело-жёлтые цвета, установили кондиционеры и холодильник, чтобы было чем полакомиться в пути. В ближайшее время займёмся последними штрихами — украсим вагон опознавательными наклейками и затонируем заднее стекло, — рассказали в «Таганрогском трамвае».

Старт работы ретро-вагона запланирован на эти выходные. Участников ждёт увлекательное путешествие по городу и возможность открыть Таганрог с необычного ракурса. Часовая экскурсия на обновлённом ретро-трамвае будет сопровождаться занимательным рассказом профессиональных гидов.

Узнать больше информации о маршрутах, а также о наличии свободных мест можно у организаторов экскурсий — туркомпаний Sudakov.Travel и Anyticket.

Фото и видео «Таганрогского трамвая»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрог туристический Таганрогский трамвай экскурсия
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru