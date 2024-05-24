В эти выходные по улицам Таганрога проедет туристический ретро-трамвай

С конца мая «трамвайные» экскурсии по Таганрогу станут регулярными. Часовая поездка на трамвае чешского производства Tatra обойдется пассажирам-туристам в 800 рублей.

К старту туристического сезона ретро-трамвай обновили и протестировали.

23 мая состоялась техническая обкатка туристического трамвая, в рамках которой руководство «Таганрогского трамвая», представители администрации города и турфирм проинспектировали его готовность к работе. Также активное участие в подготовке к запуску принимали представители ресторанного бизнеса, чьи угощения и напитки будут доступны для гостей во время экскурсии.

Обкатке предшествовала кропотливая работа: мы договаривались с городом, получали необходимые разрешения, обсуждали форматы туров с агентствами и, разумеется, готовили сам трамвай. Наши специалисты покрасили его в яркие красно-бело-жёлтые цвета, установили кондиционеры и холодильник, чтобы было чем полакомиться в пути. В ближайшее время займёмся последними штрихами — украсим вагон опознавательными наклейками и затонируем заднее стекло, — рассказали в «Таганрогском трамвае».

Старт работы ретро-вагона запланирован на эти выходные. Участников ждёт увлекательное путешествие по городу и возможность открыть Таганрог с необычного ракурса. Часовая экскурсия на обновлённом ретро-трамвае будет сопровождаться занимательным рассказом профессиональных гидов.

Узнать больше информации о маршрутах, а также о наличии свободных мест можно у организаторов экскурсий — туркомпаний Sudakov.Travel и Anyticket.

Фото и видео «Таганрогского трамвая»