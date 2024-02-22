В Таганроге на фасаде школы открыли мемориальную доску в память о герое СВО

Сегодня, 22 февраля, на фасаде таганрогской школы №37 открыта мемориальная доска в память о Никите Костине – геройски погибшем в ходе СВО выпускнике школы. Решение об установке мемориальной доски накануне было принято городской Думой.

Капитан Костин служил в вертолётном полку в Будённовске, участвовал в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, затем в специальной военной операции по освобождению Донбасса. В ходе СВО на территории ДНР и ЛНР он совершил более 100 боевых вылетов. За проявленные героизм и мужество Никита Костин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и посмертно – орденом Мужества.

Отдать дань памяти герою СВО прибыли из Будённовска представители командования вертолётного полка, где начиналась служба Никиты. Бывшие сослуживцы охарактеризовали его как человека чести, слова и дела, любящего Родину и достойно служившего в авиации:

Приходя в школу, глядя на эту доску, всегда вспоминайте его, берите с него пример, и тогда он останется в наших сердцах навсегда, – пожелали ученикам школы №37 военные.

Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко поблагодарила семью Никиты Костина за воспитание настоящего патриота – боевого офицера, лётчика, героя Отечества.

Наша с вами задача – помнить всех тех, кто сегодня отдаёт жизни за мирное будущее, – обращаясь к школьникам, сказала Инна Титаренко, и напомнила, что только единством всего общества можно помочь военным в достижении скорейшей победы в СВО.

По окончании митинга к мемориальной доске были возложены цветы.

Источник: городская Дума Таганрога, фото на главной Анатолия Ивашова