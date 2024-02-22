Главная » #СВО

В Таганроге на фасаде школы открыли мемориальную доску в память о герое СВО

На чтение 2 мин Просмотров 8 Опубликовано

Сегодня, 22 февраля, на фасаде таганрогской школы №37 открыта мемориальная доска в память о Никите Костине – геройски погибшем в ходе СВО выпускнике школы. Решение об установке мемориальной доски накануне было принято городской Думой.

#СВО

Капитан Костин служил в вертолётном полку в Будённовске, участвовал в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, затем в специальной военной операции по освобождению Донбасса. В ходе СВО на территории ДНР и ЛНР он совершил более 100 боевых вылетов. За проявленные героизм и мужество Никита Костин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и посмертно – орденом Мужества.

Отдать дань памяти герою СВО прибыли из Будённовска представители командования вертолётного полка, где начиналась служба Никиты. Бывшие сослуживцы охарактеризовали его как человека чести, слова и дела, любящего Родину и достойно служившего в авиации:

Приходя в школу, глядя на эту доску, всегда вспоминайте его, берите с него пример, и тогда он останется в наших сердцах навсегда, – пожелали ученикам школы №37 военные.

Председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко поблагодарила семью Никиты Костина за воспитание настоящего патриота – боевого офицера, лётчика, героя Отечества.

Наша с вами задача – помнить всех тех, кто сегодня отдаёт жизни за мирное будущее, – обращаясь к школьникам, сказала Инна Титаренко, и напомнила, что только единством всего общества можно помочь военным в достижении скорейшей победы в СВО.

По окончании митинга к мемориальной доске были возложены цветы.

Источник: городская Дума Таганрога, фото на главной Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#память #СВО #спецоперация #Таганрог герой СВО
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика