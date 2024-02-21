Городская Дума Таганрога своими решениями согласовала установку мемориальных досок, посвящённых памяти таганрожцев, участвовавших в специальной военной операции – Никиты Костина, Кирилла Бабаева, Романа Николаева и Романа Удовиченко.

Проекты решений городской Думы были подготовлены на основе положительных заключений комиссии по топонимике, действующий при комитете по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога. На уровне комиссии проходит предварительная проработка предложений о целесообразности установки мемориальных досок, памятников и иных памятных знаков на территории города.

Никита Костин родился в Таганроге в 1994 году. В 2010 году окончил школу № 37. С 2017 года служил в вертолётном полку, дислоцированном в Будённовске, в должности старшего лётчика вертолётного звена. Участвовал в боевых действиях против террористических формирований в Сирии. В ходе СВО на территории ДНР и ЛНР совершил более 100 боевых вылетов. Капитан Костин был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и др. Погиб 12 мая 2023 года. За проявленные мужество и личный героизм Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).

С инициативой об установке мемориальной доски в память о Никите Костине обратилось Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Инициатива была поддержана жителями Таганрога. Доска будет установлена на фасаде школы № 37 по ул. П. Тольятти, 26/4.

Кирилл Бабаев родился в Таганроге в 1999 году. В 2017 году окончил с золотой медалью школу № 35. С 2022 года служил в 16-й гвардейской бригаде армейской авиации, дислоцированной в Зернограде, в должности летчика-штурмана вертолёта. Принимая участие в СВО, совершил 227 боевых вылетов на Донецком, Луганском и южном направлениях. Лейтенант Бабаев был награждён медалями «За службу в Воздушно-космических силах» и «Участнику специальной военной операции». Погиб 23 июня 2023 года. За проявленные мужество и личный героизм Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

С инициативой об установке мемориальной доски в память о Кирилле Бабаеве также обратилось Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Инициатива была поддержана жителями Таганрога. Доска будет установлена на фасаде школы № 35 по ул. Пархоменко, 5.

Роман Николаев родился в Таганроге в 1997 году. В 2013 году окончил школу № 27. Принимал участие в боевых действиях против бандформирований в Сирии. Был награждён медалью Жукова. С марта 2023 года добровольцем участвовал в СВО, освобождая Донбасс. В бою у посёлка Белогоровка 4 апреля 2023 года рядовой Николаев вынес с поля боя пятерых тяжело раненых товарищей, но сам погиб под миномётным огнем. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).

Роман Удовиченко родился в 1981 году в Таганроге. В 1996 году окончил школу № 27. В 2000-2001 гг. участвовал в контртеррористической операции по наведению конституционного порядка на территории Чечни. Вернувшись в Таганрог, работал на металлургическом заводе, затем в транспортной компании в Москве. Являлся ветераном боевых действий. С началом СВО ушёл добровольцем защищать Донбасс. В составе добровольческого отряда «Барс» воевал на территории ЛНР. Погиб 22 апреля 2022 года у посёлка Новотошковское. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ ефрейтор Удовиченко награждён орденом Мужества (посмертно).

С обращением об установке мемориальных досок Роману Николаеву и Роману Удовиченко выступила инициативная группа таганрожцев. Инициатива получила широкую поддержку жителей города. Доски будут установлены на фасаде школы № 27 на площади Мира, 6.

Изготовление и установку всех четырёх мемориальных досок инициаторы взяли на себя. Вместе с тем, принимая данные решения, городская Дума продублировала рекомендацию в адрес городской администрации: проработать возможность изменения соответствующих нормативно-правовых актов с тем, чтобы предусмотреть установку мемориальных досок погибшим участникам СВО за счёт городского бюджета.

Источник и фото dumataganroga.ru