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В Таганроге на Бакинский мост нанесли дорожную разметку

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Работы по ремонту Бакинского моста будут приняты только после проведения экспертизы качества.

Новости Таганрога

Напомним, Бакинский мост после ремонта открыли для движения транспорта 14 ноября. А приступили к нему дорожники в середине августа 2024 года.

«Подрядчик ООО «К-ВЕКТОР» завершил работы по текущему ремонту Бакинского моста. Нанесена дорожная разметка в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения», — сообщила 15 ноября администрация Таганрога.

В ближайшее время будет проведена экспертиза качества выполненных работ по ремонту Бакинского моста. Работы будут приняты только после получения положительного заключения.

Напомним, увеличение срока ремонтных работ было связано с необходимостью внесения изменений в сметную документацию.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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