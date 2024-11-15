В Таганроге на Бакинский мост нанесли дорожную разметку

Работы по ремонту Бакинского моста будут приняты только после проведения экспертизы качества.

Напомним, Бакинский мост после ремонта открыли для движения транспорта 14 ноября. А приступили к нему дорожники в середине августа 2024 года.

«Подрядчик ООО «К-ВЕКТОР» завершил работы по текущему ремонту Бакинского моста. Нанесена дорожная разметка в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения», — сообщила 15 ноября администрация Таганрога.

В ближайшее время будет проведена экспертиза качества выполненных работ по ремонту Бакинского моста. Работы будут приняты только после получения положительного заключения.

Напомним, увеличение срока ремонтных работ было связано с необходимостью внесения изменений в сметную документацию.

Фото администрации Таганрога