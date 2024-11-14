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В Таганроге после ремонта открылся для движения Бакинский мост

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Городские власти поблагодарили таганрожцев «за терпение и понимание».

Новости Таганрога

Движение по важнейшей транспортной артерии Таганрога — Бакинскому мосту — восстановлено уже сегодня, после завершения подрядной организацией ремонтных работ. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

«Подрядчику пришлось корректировать проектно-сметную документацию, в связи с чем работы затянулись, но мы справились», — пояснил замглавы.

Егор Долматов поблагодарил таганрогских автомобилистов, которые испытывали неудобства из-за закрытия Бакинского моста «за терпение и понимание», и уточнил, что дорожная разметка на дорожное полотно моста будет нанесена сегодня ночью.

Фото: скрин видео администрации г.Таганрога

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Таганрогская правда
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