Почему в Таганроге приостановлен ремонт дороги на Бакинском мосту

Жители Таганрога обратили внимание на то, что работы по долгожданному ремонту дороги на Бакинском мосту, начавшиеся во второй половине августа, сейчас приостановлены.

Сообщения об этом появляются в городских пабликах, обращения поступают и в нашу редакцию. Бакинский мост — одна из главных транспортных артерий, его ремонт жизненно важен для города.

Люди пишут о постоянных пробках, возникающих из-за того, что на данный момент движение по Бакинскому мосту организовано в реверсивном режиме. За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

Приостановка ремонта связана с технологическими вопросами. При ремонте моста сметой была предусмотрена замена не только асфальта, но и выравнивающего бетонного слоя. Однако при проведении работ выяснилось, что в этом слое отсутствуют какие-либо признаки разрушения.

«Прочность бетона подтвердили и лабораторные исследования, что позволит оставить существующий выравнивающий слой без изменений. Такое решение даст существенную экономию средств и сокращение сроков производства работ», — говорится в комментарии.

В настоящее время идет перерасчет объемов работ, после чего будет заключено дополнительное соглашение с подрядчиком и ремонт дороги на Бакинском мосту продолжат.

Фото из архива «Таганрогской правды»