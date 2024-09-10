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Почему в Таганроге приостановлен ремонт дороги на Бакинском мосту

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Жители Таганрога обратили внимание на то, что работы по долгожданному ремонту дороги на Бакинском мосту, начавшиеся во второй половине августа, сейчас приостановлены.

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Сообщения об этом появляются в городских пабликах, обращения поступают и в нашу редакцию. Бакинский мост — одна из главных транспортных артерий, его ремонт жизненно важен для города.

Люди пишут о постоянных пробках, возникающих из-за того, что на данный момент движение по Бакинскому мосту организовано в реверсивном режиме. За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

Приостановка ремонта связана с технологическими вопросами. При ремонте моста сметой была предусмотрена замена не только асфальта, но и выравнивающего бетонного слоя. Однако при проведении работ выяснилось, что в этом слое отсутствуют какие-либо признаки разрушения.

«Прочность бетона подтвердили и лабораторные исследования, что позволит оставить существующий выравнивающий слой без изменений. Такое решение даст существенную экономию средств и сокращение сроков производства работ», — говорится в комментарии.

В настоящее время идет перерасчет объемов работ, после чего будет заключено дополнительное соглашение с подрядчиком и ремонт дороги на Бакинском мосту продолжат.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Бакинский мост дороги ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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