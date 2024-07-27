В Таганроге крупный пожар случился на улице Менделеева

27 июля в Таганроге снова тушили пожар, дым от которого было хорошо видно издалека. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на этот раз происшествие случилось на улице Менделеева.

Сообщение о возгорании в районе дома № 24/1 поступило на пульт дежурного в 12.44. На место выехали 16 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. К их приезду огонь охватил 250 квадратных метров площади – горели сухая трава и мусор. Причина происшествия пока не известна.

Напомним, что 26 июля в Таганроге почти час тушили ландшафтный пожар в районе ПМК.

Фото ВК «ЧП Таганрог»