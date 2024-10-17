В Таганроге изменена структура городской Думы

Второе заседание городской Думы VIII созыва, состоявшееся 17 октября, так же, как и первое, было в основном посвящено необходимым организационным вопросам.

Перед началом работы председатель городской Думы Роман Корякин напомнил, что в этот день 83 года назад Таганрог был захвачен немецко-фашистскими войсками, и 17 октября 1941 года – одна из самых трагических страниц в истории нашего города. Началась оккупация, которая продолжалась долгие 683 дня.

«Но, как мы знаем, Таганрог не сдался, Таганрог боролся. Здесь действовала самая крупная на захваченной территории СССР подпольная организация. Многие подпольщики, к сожалению, погибли. Всего за время оккупации население города сократилось практически вдвое», – напомнил Роман Корякин.

Участники заседания почтили минутой молчания память всех таганрожцев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Приступив к работе, депутаты обсудили и утвердили новую структуру городской Думы. Ключевое отличие новой структуры от прежней – оптимизация количества постоянных думских комиссий. В предыдущем седьмом созыве Думы их было восемь, теперь станет пять.

Соответственно, скорректированы и вопросы ве́дения комиссий. Эти и другие изменения отражены в новом Положении о постоянных комиссиях городской Думы, также принятом депутатами.

Данные решения позволят городской Думе в ближайшее время сформировать пять постоянных комиссий: по местному самоуправлению; по бюджету, налогам и экономической политике; по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству; по архитектуре, строительству и муниципальной собственности; по социальным вопросам.

Постоянные комиссии являются основными рабочими органами городской Думы, осуществляющими предварительное рассмотрение проектов решений и других вопросов, выносимых на рассмотрение городской Думы.

Источник: городская Дума Таганрога