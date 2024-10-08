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В Таганроге из залива извлекли тело неизвестного мужчины

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7 октября в Таганроге из акватории залива извлекли тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

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Погибшего обнаружили в 16.35 на побережье в района дома № 57 по улице Ломакина.

«Личность и обстоятельства гибели устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия», — пишет источник.

Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Таганрог» ВК, тело нашли гуляющие по пляжу люди и сообщили об этом в полицию. Приметы погибшего: борода, длинные волосы. На возраст 45-55 лет. Был одет в штаны, черные кроссовки и черную ветровку.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге взорвался автомобиль.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)

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