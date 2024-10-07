По факту ЧП с автомобилем в Таганроге проводятся следственные мероприятия

Информацию, размещенную в соцсетях и телеграм-каналах, о взрыве автомобиля прокомментировала глава города Таганрога Светлана Камбулова.
«7 октября на телефон службы 112 поступил звонок о том, что по адресу улица 1-я Котельная, 31 а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет», — прокомментировала глава города.
Отмечается, что детали происшествия устанавливаются. Ведутся следственные мероприятия.
Напомним, в Сети сообщалось о якобы заложенном устройстве в легковом автомобиле. Взрыв, по словам очевидцев, произошел, когда водитель садился в машину.
Иллюстрация: скрин видео из соцсетей
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