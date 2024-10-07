По факту ЧП с автомобилем в Таганроге проводятся следственные мероприятия

Информацию, размещенную в соцсетях и телеграм-каналах, о взрыве автомобиля прокомментировала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«7 октября на телефон службы 112 поступил звонок о том, что по адресу улица 1-я Котельная, 31 а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет», — прокомментировала глава города.

Отмечается, что детали происшествия устанавливаются. Ведутся следственные мероприятия.

Напомним, в Сети сообщалось о якобы заложенном устройстве в легковом автомобиле. Взрыв, по словам очевидцев, произошел, когда водитель садился в машину.

Иллюстрация: скрин видео из соцсетей