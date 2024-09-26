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В Таганроге из-за съемок фильма ограничат движение транспорта

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На некоторых улицах Таганрога в ближайшие две недели будет временно ограничиваться движение транспорта на время проведения съемок фильма. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Город

Напомним, что 28 сентября в нашем городе стартуют съемки военно-исторической драмы «Таганрог», рассказывающей о подвиге молодежи, боровшейся против немецко-фашистских захватчиков в рядах городского подполья в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в некоторые дни движение транспорта (кроме общественного) будет ограничено:

30 сентября с 08.00 до 20.00 —  на пересечении улицы Чехова и переулка Итальянского;

1 октября, 7 октября, 12 октября, 13 октября с 8.00 до 20.00 — по улице Октябрьской (на участке от пер. Гоголевский до пер. Красный);

2 октября с 8.00 до 20.00 — по переулку Красному (на участке между лицами Фрунзе и Октябрьской);

5 октября с 08.00 до 20.00 — на пересечении улицы Чехова и переулка Лермонтовского;

6 октября с 08.00 до 20.00 — по переулку Комсомольскому (по нечетной стороне, между улицами Чехова и Александровской).

Также временно будет прекращено движение (на время съемок кадра):

28 сентября, 29 сентября, 14 октября с 8.00 до 20.00 по ул. Греческая, 53;

30 сентября с 08.00 до 20.00 по ул. Фрунзе, 41;

10 октября с 08.00 до 20.00 по ул. Греческая, 56.

Объезд будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

Иллюстрация из архива

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Таганрогская правда
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