Съемки военно-исторической драмы «Таганрог» стартуют в нашем городе

28 сентября в нашем городе стартуют съемки военно-исторической драмы «Таганрог», рассказывающей о подвиге молодежи, боровшейся против немецко-фашистских захватчиков в рядах городского подполья в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Фильм создается в рамках проекта «Без срока давности». Он будет состоять из восьми серий и планируется к показу в 2025 году. Съемки военно-исторической драмы начались в июле. Они проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 28 сентября «Газпром-медиа холдинг» совместно с кинокомпанией «Триикс медиа» начнут работу над картиной в Таганроге.

«Авторами проекта была проделана большая работа с архивными материалами, также в сериале будут продемонстрированы уникальные образцы вооружения и техники, военная форма и предметы быта времен Великой Отечественной войны. Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями, связанными с проведением специальной военной операции. Уверен, что таганрожцы с нетерпением будут ждать выхода художественной картины на экраны», — написал в своем телеграм-канле Андрей Фатеев.

Режиссер фильма, уроженец Ростовской области, Армен Назикян. В съемках будут задействованы более 760 человек. Это не только известные российские актеры, но и артисты театров Ростова и Таганрога. В массовых сценах будут задействованы жители нашего региона, в том числе воспитанники областного отделения «Движения первых».

Фото t.me/Fateev