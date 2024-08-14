В Таганроге причиной пожара, который произошел 13 августа на улице Сергея Шило, стал брошенный кем-то горящий окурок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, что вчера на улице Сергея Шило, 239 в первом часу дня начался пожар.

«Из-за брошенного окурка загорелся мусор, огонь перекинулся на строения. Пламя моментально охватило три гаража», — сообщили в ведомстве.

На месте работали восемь сотрудников МСЧ и две спецмашины. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на другие гаражи и ликвидировать возгорание на площади 45 квадратных метров.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге почти два часа тушили ночной пожар на улице Конторской.

Фото ГУ МЧС по РО