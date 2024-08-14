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В Таганроге из-за непотушенной сигареты загорелись три гаража

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В Таганроге причиной пожара, который произошел 13 августа на улице Сергея Шило, стал брошенный кем-то горящий окурок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

Напомним, что вчера на улице Сергея Шило, 239 в первом часу дня начался пожар.

«Из-за брошенного окурка загорелся мусор, огонь перекинулся на строения. Пламя моментально охватило три гаража», — сообщили в ведомстве. 

На месте работали восемь сотрудников МСЧ и две спецмашины. Благодаря оперативным действиям пожарных  удалось не допустить перехода огня на другие гаражи и ликвидировать возгорание на площади 45 квадратных метров.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге почти два часа тушили ночной пожар на улице Конторской.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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