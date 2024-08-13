Почти два часа тушили ночной пожар в Таганроге на улице Конторской

В ночь на 13 августа в Таганроге произошел пожар в неэксплуатируемом здании на улице Конторской, 78.

Сообщение о возгорании в заброшенном доме поступило в службу 112 в 02.46. На место ЧП выехали пожарные расчеты. Огонь, распространившийся на площади 200 кв. метров, пожарные тушили почти два часа.

«Пожар был ликвидирован в 04.35. С огнем боролись 13 сотрудников МЧС, привлекалось 4 единицы техники. Пострадавших нет, причина возгорания уточняется», — сообщили в областном чрезвычайном ведомстве.

Напомним, также 13 августа в Таганроге загорелись гараж и мусор в микрорайоне «Русское поле».

Фото из архива ГУ МЧС России по Ростовской области