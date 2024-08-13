В Таганроге загорелся гараж на улице С. Шило

13 августа в Таганроге тушили пожар в микрорайоне «Русское поле» — на улице С. Шило, 239 загорелись гараж и мусор.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12.41. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь распространился на площади 15 кв. метров.

«Ликвидировать пожар удалось в 13.25. На месте работали 8 пожарных, привлекалось 2 единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пострадавших нет, причина возгорания уточняется.

Ранее мы сообщали, что в селе под Таганрогом трех пенсионеров спасли во время пожара.

Иллюстрация: скрин видео паблика «Мой Таганрог»