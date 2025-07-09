В Таганроге гастролирует «Летучий корабль» под руководством легендарной Долорес Запашной

До 27 июля над Русским полем поднял свой купол московский цирк-шапито «Арена-Ягуар», представляющий уникальную программу «Летучий корабль», руководитель которой – живая легенда, заслуженная артистка России Долорес Запашная.

У «Летучего корабля» – два капитана. Это – Долорес Запашная и Василий Порхун, а матрос у них – медведица Машка. В открывающем всю цирковую программу одноименном аттракционе сплавились воедино высочайшее искусство дрессуры, инженерная мысль, обаяние и профессионализм всех трех артистов.

Наполненные любовью к морю и к небу «Летучий корабль» и Таганрог словно созданы друг для друга. Первый из аттракционов, представляемый самыми титулованными и прославленными артистами, задает тон всей программе.

Зритель будто бы отправляется на корабле в кругосветное путешествие. Оставив позади Россию с медведицей Машкой, он встречает в пути и верблюдов, и шотландских пони, и попугаев Южной Америки…

В кругосветном путешествии зрителей сопровождает очень музыкальный, добрый и веселый клоун Тоша — Артур Мартиросян. Он к тому же тоже оказывается «летучим» – в эквилибре на свободной проволоке, протянутой над манежем. Талант и умения гимнаста он передал своей дочери и воспитаннице: 10-летняя Элен Мартиросян – самая юная участница этой программы. Она – воздушная гимнастка в образе парижанки. Кстати, Долорес Запашная свой звездный путь в цирке начинала именно как воздушная гимнастка. На манеж Элен выходит в туфлях на высоком каблуке. И снова напоминает этим Долорес Запашную, которая первой в мире среди дрессировщиц работала не в сапогах, а в туфлях на каблуке. Было это в единственном и неповторимом в мире аттракционе Долорес и Мстислава Запашных «Слоны и тигры».

У кораблей пустыни (у верблюдов) – удивительный погонщик. Он же – пират Карибского моря с попугаем на плече. Это – дрессировщик Вячеслав Панов, и в обоих номерах с ним, наряду с двугорбыми верблюдами и гигантскими попугаями ара и какаду, выступают его жена и дочь, Мадина и Оксана Пановы.

Дрессировщица пони Диана Мартиросян – тоже в морской форме. Похоже, она боцман, а её веселые пони – юнги.

В программе есть и «железные кони»: мотокаскадеры Лидия и Алексей Урванцевы представляют аттракцион «Шар смелости».

Совершив кругосветное путешествие, «Летучий корабль» возвращается в Россию: заключительный аттракцион программы – «Джигиты Северной Осетии Ир-Бек»; выступают: Елена Бичегкуева, Владимир Борукаев и Заслуженный артист Северной Осетии Эльбрус Такоев. И снова – отсыл к Долорес, участвовавшей в номере Запашных «Акробаты-вольтижеры на лошадях» — в номере, открывшем новый жанр в цирковом искусстве.

Диаметр стандартного циркового манежа – 13 метров. Диаметр манежа в цирке-шапито – 11,5 м. Артистам, особенно лошадям с их наездниками, на таком пространстве труднее развернуться. Но есть у цирка-шапито и преимущество: артисты к зрителям – ближе.

Ранее мы рассказывали, что легендарная дрессировщица Долорес Запашная посетила в Таганроге музей А.А. Дурова.

Владимир Прозоровский, фото предоставлены администрацией цирка