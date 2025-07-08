Легендарная дрессировщица Долорес Запашная посетила в Таганроге музей А.А. Дурова

Легендарная дрессировщица, Заслуженная артистка РСФСР Долорес Запашная с коллегами 7 июля побывала в музее А.А. Дурова Таганрогского музея-заповедника, осмотрев выставку «Цирк нашего детства».

Долорес Запашная приехала вместе со своим партнёром, дрессировщиком Василием Порхуном и руководителями цирка «Арена-Ягуар».

Гости оказались в полном восторге от того, насколько в Таганроге чтут и хранят память не только об Анатолии Дурове и о династии Дуровых, но и в целом об отечественном цирковом искусстве. Артисты цирка с большим интересом осмотрели выставку, оживлённо делясь с заведующим музеем (также цирковым артистом) Дмитрием Артемьевым воспоминаниями о звёздах цирка и цирковых программах, мнениями и впечатлениями об экспонатах.

Одним из экспонатов выставки является красное платье Долорес Запашной. Теперь наряд станет полным: Долорес Павловна преподнесла в дар музею свои туфли, в которых ранее выступала. Долорес Запашная известна тем, что была первой дрессировщицей, вышедшей на манеж в туфлях на высоких каблуках. До неё дрессировщицы выступали исключительно в сапожках.

Кроме того, Долорес Запашная и Василий Порхун передали музею красочный буклет, рассказывающий об основных этапах жизни знаменитой дрессировщицы и об их совместной работе. Сегодня они с дрессированными медведями участвуют в шоу «Летучий корабль» цирка-шапито «Арена-Ягуар», находящегося с гастролями в Таганроге.

«Музей замечательный! Спасибо за гостеприимство! Успехов!» — такую запись в Книге почётных гостей Таганрогского музея-заповедника оставила легендарная дрессировщица.

Для справки

Долорес Запашная – Заслуженная артистка РСФСР (1980). Родилась в 1941 году, окончила Московское цирковое училище. Была участницей воздушных и конных номеров семьи 3апашных. В 1977 году вместе с Мстиславом Запашным создала аттракцион «Слоны и тигры». В последние десятилетия вместе с Василием Порхуном придумала номера «Иллюзия-трансформация» и «Шутки-мишутки», шоу «Морская одиссея» и другие, с которыми успешно гастролирует.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника