В Таганроге финансистов поздравили с наступающим праздником

5 сентября глава администрации Таганрога Андрей Фатеев провел встречу с работниками финансового управления и сотрудниками контрольно-счетной палаты города. Он поздравил их с наступающим профессиональным праздником – Днем финансиста.

«Именно здесь работают специалисты, ориентированные на тонкости бюджетного и налогового законодательства. Несмотря на непростые экономические условия, они поддерживают устойчивость бюджетов», — отметил Андрей Фатеев.

О высоком профессионализме таганрогских финансистов говорит и областная награда. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил дипломом 1 степени качество управления бюджетным процессом в муниципальном образовании «город Таганрог». А грамотное планирование позволило в прошлом году принять бездефицитный бюджет Таганрога на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

«Благодарю вас за эту важную работу. Желаю благополучия и новых успехов!», — пожелал глава администрации и вручил благодарности лучшим представителям обоих ведомств.

Фото t.me/Fateev