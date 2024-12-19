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В Таганроге Евгений Грачёв дирижировал оркестром и хором

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Академический хор Таганрогского музыкального колледжа выступил с новой программой.

Культура

В преддверии Нового Года в Чеховской библиотеке состоялся концерт академического хора Таганрогского музыкального колледжа. Сами такие концерты уже стали доброй традицией, однако новая программа приятно удивила даже искушенную публику.

В начале программы хор совместно с камерным оркестром колледжа исполнил «Кредо» из мессы Франца Шуберта Соль мажор. Дирижировал художественный руководитель камерного оркестра Евгений Грачёв – выпускник отделения хорового дирижирования Таганрогского музыкального колледжа и кафедры оркестрового и оперно-симфонического дирижирования Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, ныне – аспирант этой консерватории.

Ранее мы рассказали, что Даниил Топольский представит в ТХМ новую программу «Новогодняя классика. Лучшее».

Антон Словаков, фото автора

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Таганрогская правда
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