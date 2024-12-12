Даниил Топольский представит в ТХМ новую программу «Новогодняя классика. Лучшее»

Лауреат международных конкурсов, пианист и просветитель Даниил Топольский и Таганрогский художественный музей продолжают реализацию совместного культурно-просветительского проекта «Как слушать классику».

Очередные музыкальные вечера состоятся в ТХМ 21 и 22 декабря.

«В канун одного из самых любимых и радостных праздников в Таганрогском художественном музее состоятся музыкальные вечера. Ощущение Нового года подарит не только наряженная ёлка, но и волшебные вальсы Фредерика Шопена, Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича, музыка из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, а также произведения современного композитора Людовико Эйнауди. В программе вечера прозвучат любимые всеми новогодние песни русских и зарубежных композиторов в симфонической обработке: «Три белых коня», Happy new year, Jingle Bells и другие», — рассказали в ТХМ.