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Даниил Топольский представит в ТХМ новую программу «Новогодняя классика. Лучшее»

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Лауреат международных конкурсов, пианист и просветитель Даниил Топольский и Таганрогский художественный музей продолжают реализацию совместного культурно-просветительского проекта «Как слушать классику».

Культура

Очередные музыкальные вечера состоятся в ТХМ 21 и 22 декабря.

«В канун одного из самых любимых и радостных праздников в Таганрогском художественном музее состоятся музыкальные вечера. Ощущение Нового года подарит не только наряженная ёлка, но и волшебные вальсы Фредерика Шопена, Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича, музыка из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, а также произведения современного композитора Людовико Эйнауди. В программе вечера прозвучат любимые всеми новогодние песни русских и зарубежных композиторов в симфонической обработке: «Три белых коня», Happy new year, Jingle Bells и другие», — рассказали в ТХМ.

Классику исполнят лауреаты международных конкурсов: Алена Садовая (скрипка), София Урумова (скрипка), Даниил Топольский (фортепиано), Елизавета Антарян (виолончель).

Начало в 16 часов.

Фото на главной Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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