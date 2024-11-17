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В Таганроге двух гуляющих хрюшек заметили на улице Свободы

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В Таганроге две гуляющие хрюшки были замечены на улице Свободы. Видео с места событий горожане выложили в соцсетях.

Новости Таганрога

Откуда взялись животные на улице – история умалчивает. Скорее всего, сбежали от хозяев. А выбравшись в прямом смысле слова на Свободу, пошли изучать окрестности, весело похрюкивая.

Видео, размещенное в группе ВК «ЧП Таганрог» набрало более сотни лайков и несколько десятков комментариев. Одни интересовались, добрались ли животные до пункта назначения. Другие делали предположения, что свинки находятся на самовыгуле. Третьи вспомнили, что неделю назад в районе Северного микрорайона по улице гуляла утка.

«Какая прелесть, как в старые и добрые времена, свиньи на улице, а не своры собак», — прокомментировала Надежда К.

Чем окончилось приключение «двух друзей» — доподлинно не известно. Будем надеяться, что хозяева все же нашли сбежавших животных и вернули их домой.

Ранее мы рассказали, что житель Таганрога обнаружил рядом с пляжем множество тыкв.

Иллюстация: скрин видео ВК «Мой Таганрог»

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Таганрогская правда
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