Житель Таганрога обнаружил рядом с пляжем множество тыкв

Житель Таганрога во время прогулки по побережью между Центральным и Приморским пляжами обнаружил приличный урожай тыкв. Фотографии он прислал к нам в редакцию вместе с письмом.

«Спасибо «Таганрогской правде» за наводку. Прочитал на вашем сайте про арбуз, который в октябре зреет между двумя пляжами. Дождавшись солнечной субботы, отправился на поиски: решил увидеть его своими глазами. Путь начал с Центрального пляжа, но пройдя метров 200-300, нашел совсем другую бахчу, на которой растут не арбузики, а тыквы или кабаки. Их довольно много, есть и большие, и маленькие, и зеленые, и вполне уже спелые, оранжевые, которые почти сливаются с глиняным обрывом, на котором растут», — рассказал таганрожец Артур Яковлев.

Сфотографировав находку, он решил поделиться снимками с нашими читателями.

«А тут еще и узнал о том, что 26 октября в календаре праздников значится как День тыкв и Праздник приятных неожиданностей. Вот уж точно!», — отметил таганрожец.

Фото Артура Яковлева