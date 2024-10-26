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Житель Таганрога обнаружил рядом с пляжем множество тыкв

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Житель Таганрога во время прогулки по побережью между Центральным и Приморским пляжами обнаружил приличный урожай тыкв. Фотографии он прислал к нам в редакцию вместе с письмом.

Город

«Спасибо «Таганрогской правде» за наводку. Прочитал на вашем сайте про арбуз, который в октябре зреет между двумя пляжами. Дождавшись солнечной субботы, отправился на поиски: решил увидеть его своими глазами. Путь начал с Центрального пляжа, но пройдя метров 200-300, нашел совсем другую бахчу, на которой растут не арбузики, а тыквы или кабаки. Их довольно много, есть и большие, и маленькие, и зеленые, и вполне уже спелые, оранжевые, которые почти сливаются с глиняным обрывом, на котором растут», — рассказал таганрожец Артур Яковлев.

Сфотографировав находку, он решил поделиться снимками с нашими читателями.

«А тут еще и узнал о том, что 26 октября в календаре праздников значится как День тыкв и Праздник приятных неожиданностей. Вот уж точно!», — отметил таганрожец.

Фото Артура Яковлева

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новости Таганрог тыквы на пляже Центральный пляж
Таганрогская правда
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