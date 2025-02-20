Главная » Новости Таганрога

В Таганроге две машины разбились во время аварии на улице Седова

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

19 февраля в Таганроге два автомобиля получили значительные механические повреждения во время аварии на улице Седова. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Авария произошла в около пяти часов вечера в районе дома № 12. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Nexia не уступил дорогу  автомобилю Volkswagen Polo, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в результате столкновения двух автомобилей двое взрослых и ребенок были госпитализированы.

Фото ВК «ЧП Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru