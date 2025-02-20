19 февраля в Таганроге два автомобиля получили значительные механические повреждения во время аварии на улице Седова. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария произошла в около пяти часов вечера в районе дома № 12. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Nexia не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в результате столкновения двух автомобилей двое взрослых и ребенок были госпитализированы.

Фото ВК «ЧП Таганрог»