18 февраля в Таганроге в результате столкновения двух автомобилей двое взрослых и ребенок были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 19.45 в районе дома № 46/2 на улице Транспортной. По предварительной информации, 34-летняя женщина на автомобиле Hyundai Solaris совершала маневр левого поворота на улицу Кузнечную. Она не уступила дорогу автомобилю Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 34-летний водитель, и врезалась в него.

В результате ДТП водитель и пассажир – мальчик 2014 года рождения автомобиля Hyundai Solaris, а также 34-летний пассажир Volkswagen Caddy получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования сигналов светофора.

Ранее мы рассказали, что четыре машины столкнулись в центре Ростова, пострадал пассажир.

Фото Госавтоинспекции Таганрога