Главная » Новости Таганрога

В Таганроге трое доставлены в больницу после ДТП на улице Транспортной

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

18 февраля в Таганроге в результате столкновения двух автомобилей двое взрослых и ребенок были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 19.45 в районе дома № 46/2 на улице Транспортной. По предварительной информации, 34-летняя женщина на автомобиле Hyundai Solaris совершала маневр левого поворота на улицу Кузнечную. Она не уступила дорогу автомобилю Volkswagen Caddy, за рулем которого находился 34-летний водитель, и врезалась в него.

В результате ДТП водитель и пассажир – мальчик 2014 года рождения автомобиля Hyundai Solaris, а также 34-летний пассажир Volkswagen Caddy получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования сигналов светофора.

Ранее мы рассказали, что четыре машины столкнулись в центре Ростова, пострадал пассажир.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru