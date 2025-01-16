В Таганроге две машины разбились на Николаевском шоссе

15 января в Таганроге произошла авария на Николаевском шоссе, во время которой две машины получили значительные механические повреждения.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 07.10 в районе дома № 9. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Lifan не уступил дорогу и врезался в автомобиль Nissan Primera, которым управлял 46-летний мужчина.

В результате аварии машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что тройное ДТП произошло в Таганроге на Марцевском треугольнике.

Фото Госавтоинспекции Таганрога