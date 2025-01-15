Тройное ДТП произошло в Таганроге на Марцевском треугольнике

14 января утром на Марцевском треугольнике в Таганроге столкнулись три автомобиля.

Авария произошла в 8.20 часов в районе дома № 6-2. По предварительным данным, 68-летний водитель Kia Spectra допустил столкновение с Nissan Tiida, которым управлял 57-летний мужчина. После столкновения Kia Spectra отбросила на Nissan Almera под управлением 73-летнего мужчины.

«В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения», — прокомментировала инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Госавтоинспекция Таганрога в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения — следить за разрешенной скоростью, знаками и сигналами светофоров, соблюдать интервал до впереди идущего транспортного средства, не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону.

Ранее мы сообщали, что 13 января в Таганроге мусоровоз повредил газопровод на улице Михайловской.

Фото Госавтоинспекции Таганрога