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В Таганроге до октября отремонтируют еще три участка дорог

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В Таганроге в рамках нацпроекта продолжается ремонт дорог. Сейчас ведутся подготовительные работы для устройства выравнивающего слоя дорожного покрытия на улице Щаденко. Ранее завершено фрезерование на участке между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью.

Город

Не так давно завершились работы на улице Маршала Жукова между переулками 1-м и 17-м Новыми. На объекте протяженностью более 3 км выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Кроме того в обозримом будущем ремонт ждет еще три участка:

  • ул. Циолковского между ул. Калинина и ул. Циолковского, 53/1;
  • Николаевское шоссе на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе;
  • ул. Адмирала Крюйса между пер. Биржевой Спуск и ул. Социалистической.

Все работы по нацпроекту планируют завершить в сентябре.

Ранее мы рассказали, что в июле начнут ремонт на Бакинском мосту Таганрога

Фото donland.ru

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новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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