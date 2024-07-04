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В июле начнут ремонт на Бакинском мосту Таганрога

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В середине июля в Таганроге собираются ремонтировать дорожное полотно на Бакинском мосту. К работам планируют приступить уже в середине июля, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

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Главная цель ремонта — восстановить транспортно-эксплуатационное состояние путепровода. На время проведения работ движение автотранспорта по мосту полностью перекрывать не будут.

«Поскольку путепровод имеет три полосы движения, перекрывать их будут попеременно. Разработаны временные схемы организации движения на этом участке. Соответствующие дорожные знаки будут установлены перед началом ремонтных работ», — отметил Андрей Фатеев.

Но следует учесть, что во время ремонта пропускная способность моста уменьшится. Поэтому водителям лучше выбирать альтернативные пути движения. О точной дате начала работ городские власти сообщат дополнительно.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге благоустраивают территорию рядом с ДК «Фестивальный».

Иллюстрация скрин видео t.me/Fateev

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Бакинский мост новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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