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В Ростовской области 33-летнему мужчине дали 20 лет за расстрел родственников своей сожительницы

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Двое мужчин погибли, женщину удалось спасти.

Новости Ростовской области

Ростовский областной суд вынес приговор 33-летнему жителю Каменского района. Он признан виновным в двойном убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

По данным следствия и суда, фигурант, который длительное время находился в состоянии конфликта с родственниками своей сожительницы, в мае прошлого года прибыл в хутор Уляшкин Каменского района, где они проживали, и устроил расправу.

В ходе ссоры злоумышленник осуществил несколько выстрелов в отца, мачеху и супруга сестры его сожительницы из пистолета, говорится в сообщении региональной прокуратуры. От полученных повреждений мужчины скончались на месте, а женщину медикам удалось спасти.

Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок два года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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