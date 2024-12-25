В Таганроге 78-летний водитель сбил женщину и врезался в ступеньки магазина

ДТП произошло 25 декабря в 11.40 на улице Л. Чайкиной возле магазина «Победа».

На улице Л. Чайкиной, в районе дома № 35/3, по предварительным данным, 78-летний мужчина на Hyundai Creta ехал со стороны Марцевского треугольника в направлении улицы Бакинской. Водитель хотел остановиться на автостоянке, не отделенной от проезжей части дороги, но не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Далее он продолжил движение по пешеходной дорожке, наехал на пешехода — 70-летнюю женщину. А затем на препятствия — стойку для парковки велосипедов, металлический мусорный бак и ступеньки главного входа магазина «Победа».

«В результате ДТП пешеход обратилась за медицинской помощью. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии», — сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Госавтоинспекция Таганрога призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении пешеходных переходов: водителям необходимо снижать скорость, пешеходам — начинать движение, только убедившись, что транспортные средства их пропускают.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге вышедшего после аварии на дорогу водителя сбила машина.

Фото Госавтоинспекции Таганрога