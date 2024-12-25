24 декабря в Таганроге двойная авария, во время которой травмы получил один из водителей, произошла на улице Пархоменко. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Происшествие случилось в десятом часу вечера в районе дома № 62/4. По предварительной информации, 23-летний водитель Hyundai Accent при повороте налево на регулируемом перекрёстке врезался в металлическое ограждение. Через некоторое время после того, как молодой человек вышел из транспортного средства на дорогу, его сбил поворачивающий в том же направлении автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 21-летний водитель. Затем отечественная легковушка врезалась в Hyundai Accent.

В результате ДТП водитель Hyundai Accent обратился за медицинской помощью. Машины получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункта 4.1 Правил дорожного движения при переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам (а водитель, выйдя из транспортного средства, приравнивается к пешеходу) рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, которые позволят водителям их заметить.

Также пункт 7.2 правил говорит о том, что при остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии должен быть незамедлительно выставлен знак аварийной остановки. В том числе это требуется делать и в случае ДТП. Причем знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем своевременное предупреждение других водителей об опасности.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на улице Бакинской водитель врезался в стоящую машину.

Фото Госавтоинспекции Таганрога