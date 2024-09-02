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В Таганроге 5 сентября все желающие смогут сдать нормы ГТО

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Мероприятие пройдёт на стадионе «Радуга».

Новости Таганрога

В Таганроге в четверг, 5 сентября, в 15.30 на стадионе «Радуга» будет проходить приём нормативов ГТО. Будут сдаваться следующие нормативы: бег 1000м, 1500м, 2000м, 3000м, кросс по пересеченной местности, бег 30, 60 и 100 м.

Заявки на участие можно подать в Центр тестирования нормативов ГТО  Таганрога (ул. Октябрьская, 26), сообщает городской спорткомитет.

Для участия в выполнении нормативов ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, оформить медицинский допуск, заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных и предоставить в Центр тестирования ГТО в день приёма (ссылка для скачивания ), оставить заявку на выполнение нормативов по тел. 8(8634) 61-91-01 (доб. номер 203).

Фото: Изображение от freepik

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ГТО новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
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