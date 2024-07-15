В Таганроге 16-летний подросток на электросамокате попал в ДТП

Авария с участием несовершеннолетнего произошла в центре Таганрога 14 июля.

В 15.01 в районе дома № 8 по пер. Лермонтовскому 21-летний водитель на «ВАЗ 21083» выезжал с прилегающей территории своего домовладения. Он не предоставил преимущества в движении электросамокату, которым управлял 16-летний подросток. Несовершеннолетний на самокате ехал по пешеходной дорожке.

«В результате ДТП водитель электросамоката с полученными травмами доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге Kia и УАЗ «Патриот» столкнулись на перекрестке.

Фото Госавтоинспекции по РО