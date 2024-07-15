Kia и УАЗ «Патриот» столкнулись в Таганроге на перекрестке

ДТП произошло 14 июля в 18.00 на улице Чехова, в районе дома №221.

По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя Kia Sportage, нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с УАЗ «Патриот», которым управлял 28-летний водитель. Очевидцы аварии отмечают, что оба авто проезжали перекресток на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Уточняются все обстоятельства происшедшего», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

В Госавтоинспекции призвали водителей не нарушать правила дорожного движения, быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция Таганрога