Главная » Новости Таганрога

Kia и УАЗ «Патриот» столкнулись в Таганроге на перекрестке

На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

ДТП произошло 14 июля в 18.00 на улице Чехова, в районе дома №221.

Новости Таганрога

По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя  Kia Sportage, нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с УАЗ «Патриот», которым управлял 28-летний водитель. Очевидцы аварии отмечают, что оба авто проезжали перекресток на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Уточняются все обстоятельства происшедшего», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

В Госавтоинспекции призвали водителей не нарушать правила дорожного движения, быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария безопасность ДТП Таганрог ПДД
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru