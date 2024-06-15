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В страшной аварии на трассе под Таганрогом погиб водитель

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Сегодня, 15 июня, на трассе под Таганрогом во время страшной аварии с участием трех автомобилей погиб водитель легковушки, двое пассажиров госпитализированы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Авария случилась в 8.30 утра на 85 км автодороги Р-280 «Новороссия — Мариуполь». По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» выехал на полосу встреченного движения и врезался в прицеп грузового автомобиля «Mercedes-Benz». А после этого столкнулся с ехавшим навстречу «Volkswagen Polo», которым управлял 62-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Polo» погиб на месте происшествия. Его пассажир и водитель «Toyota Camry» получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на Дону расследуют дело о возгорании автомобиля, в котором находился начштаба воинской части.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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