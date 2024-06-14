На Дону расследуют дело о возгорании автомобиля, в котором находился начштаба воинской части

Инцидент произошел в Миллерово в районе военного городка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство после возгорания в городе Миллерово Ростовской области автомобиля. В его салоне находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства случившегося.

Фото: следком по РО