На Дону расследуют дело о возгорании автомобиля, в котором находился начштаба воинской части

Инцидент произошел в Миллерово в районе военного городка.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство после возгорания в городе Миллерово Ростовской области автомобиля. В его салоне находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства случившегося.
Фото: следком по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».