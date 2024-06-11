Средства из областного бюджета будут выделены на строительство и ремонт скважин под Таганрогом. Соответствующее поручение дал донской губернатор Василий Голубев, сообщает региональное МинЖКХ.

Длительная засуха привела к перебоям в водоснабжении некоторых донских муниципалитетах. Из-за отсутствия воды страдают жители поселков в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. В частности, сейчас в Покровском сельском поселении введен режим повышенной готовности к ЧС.

Проблема заключается в том, что некоторые села и поселки региона снабжаются из скважин, поэтому в период большого водоразбора и засухи население не обеспечивается достаточным объемом воды.

Губернатором Василием Голубевым дано поручение выделить средства областного бюджета для Матвеево-Курганского района на капитальный ремонт скважины в хуторе Селезнев и строительство двух новых скважин в поселке Матвеев-Курган. Это что в том числе позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение села Покровское Неклиновского района, — пишет источник.

На время отсутствия водоснабжения администрации районов организовали для жителей подвоз воды.

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