Главная » Новости Таганрога

В страдающих от засухи поселках под Таганрогом постоят новые скважины

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Средства из областного бюджета будут выделены на строительство и ремонт скважин под Таганрогом. Соответствующее поручение дал донской губернатор Василий Голубев, сообщает региональное МинЖКХ.

Новости Таганрога

Длительная засуха привела к перебоям в водоснабжении  некоторых донских муниципалитетах. Из-за отсутствия воды страдают жители поселков в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. В частности, сейчас в Покровском сельском поселении введен режим повышенной готовности к ЧС.

Проблема заключается в том, что некоторые села и поселки региона снабжаются из скважин, поэтому в период большого водоразбора и засухи население не обеспечивается достаточным объемом воды.

Губернатором Василием Голубевым дано поручение выделить средства областного бюджета для Матвеево-Курганского района на капитальный ремонт скважины в хуторе Селезнев и строительство двух новых скважин в поселке Матвеев-Курган. Это что в том числе позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение села Покровское Неклиновского района, — пишет источник.

На время отсутствия водоснабжения администрации районов организовали для жителей подвоз воды.

Image by freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

засуха нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru