В столовых воинских частей Ростовской области обнаружили фальсифицированные продукты

Проверку безопасности пищевой продукции, поставляемой в воинские части Ростовской области, проводило региональное управление Россельхохнадзора совместно с Военной прокуратурой ЮВО с мая по июль 2024 года.

В рамках проверки установлено, что основным поставщиком пищевой продукции для организации питания в воинских частях Ростовской области является ООО РБЕ «Филиал ЮГ» (г. Москва). Также при помощи компонента «ВетИС» ФГИС «Меркурий» установлены производители продукции.

Проверка с отбором проб продукции проводилась в столовых семи воинских частей Ростовской области и Новочеркасского высшего военного командного училища связи.

«По результатам лабораторных исследований из восьми отобранных проб шесть образцов признаны не соответствующими требованиям технических регламентов. Выявлены фальсификация продукции растительными жирами, наличие мяса птицы, не заявленного в маркировке продукции; наличие лекарственных препаратов», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Так, в пробе молока (производитель — АО «Маслосырзавод Славянский», Краснодарский край) установлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе.

В пробе творога (производитель — ИП Касьянова А.А., Ростовская область), сметане (производитель — ИП Лесовой П.А., Ростовская область) и сливочном масле (производитель — ООО «Производственный филиал Цех фасовки сырья», Московская область) установлены нарушения соотношения метиловых эфиров жирных кислот. Кроме того, данное ООО признано «фантомным».

В пробе мясных консервов (производитель — ООО «Объединенный мясоперерабатывающий завод», Воронежская область) установлено наличие мелоксикама. В колбасе производителя ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» (Краснодарский край) — наличие антибиотиков тетрациклиновой группы и ДНК курицы (мясо курицы не заявлено на маркировке). В норме наличие лекарственных препаратов в пищевой продукции не допускается.

«По данным фактам управлением Россельхознадзора направлена информация в Военную прокуратуру Южного военного округа для возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении поставщика продукции. Кроме того, о сложившейся ситуации для принятия мер проинформированы руководство ЮВО, Минобороны РФ, управлений Роспотребнадзора и ветеринарии по Ростовской области, УФАС», — отмечается в сообщении.

Фото: страница управления Россельхознадзора по РО в социальной сети