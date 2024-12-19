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В столице Донбасса звучала музыка донских композиторов

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В столице Донбасса состоялся фестиваль «Прокофьевские музыкальные ассамблеи», в рамках которого уроженец Таганрога — балалаечник Алексей Буряков исполнял музыку ростовских композиторов Анатолия Кусякова и Александра Данилова.

Новости Ростовской области

Фестиваль «Прокофьевские музыкальные ассамблеи» удался на славу: в Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева и Донецкой филармонии ведущие преподаватели и выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных выступали с концертами, проводили мастер-классы, круглые столы и творческие встречи.

В мероприятиях Фестиваля также приняли участие три преподавателя Ростовской государственной консерватории (РГК) им. С.В. Рахманинова: композитор, профессор Геннадий Толстенко, профессор Алексей Буряков и доцент Зарина Тлехурай.

Известный в России и за рубежом музыкант-балалаечник, уроженец Таганрога, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов РГК им. С.В. Рахманинова Алексей Буряков и концертмейстер Зарина Тлехурай приняли участие в концерте современной музыки, исполнив произведения Анатолия Кусякова и Александра Данилова. Что примечательно, ведущий в мире балалаечник Александр Степанович Данилов, ставший учителем Алексея Бурякова, — уроженец Донбасса, города Тореза (Чистяково). Алексей Геннадьевич Буряков в Донецке также провел мастер-классы со студентами ДГМА им. С.С. Прокофьева, ССМШ и Мариупольского музыкального училища.

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Фото предоставлено РГК им. С.В. Рахманинова

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Донбасс новости Ростовская область фестиваль
Таганрогская правда
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