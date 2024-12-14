Рассказ-впечатление посредством символов ушедшей монументальной эпохи, пласт времени с приближением и яркими его срезами – таким стал арт-проект таганрогского художника Владимира Вельтмана «Станция «Мир». Персональная выставка художника открылась в Ростовском областном музее изобразительных искусств (РОМИИ).

Слова, даты, позывные…

Одноименный мега-проект СССР, который просуществовал много лет и после перестройки – орбитальная научно-исследовательская станция, не случайно послужил названием для экспозиции. На знаковых персонажей и предметы прошлого Владимир наложил космическую сетку с терминами «причал» «сближение» «захват», цифрами и кодами, которые, став своеобразной рамкой, будто бы чуть отдалили от зрителей сюжеты арт-серии. Большая часть образов, высвеченных картинами, знакомы художнику из телевиденья, СМИ. Они составляли часть идеологии, гордость страны, гордость живущих в ней людей. Можно как угодно относиться к разным фрагментам прошлого, но история неминуемо становится частью нас.

Домик рыбака из детства на Богудонии, где сохнет белье на ветру, тонкие пальцы «птичьих крыльев» Маий Плисецкой, великие люди Михаил Шуйдин и Юрий Никулин, что не боялись стать смешными клоунами, понимающий и грустный взгляд Гагарина – это и есть космос Владимира Вельтмана, его мечты и реальность, предвкушение открытий и чудес. Одни чудеса обманули, другие остались прекрасными и недосягаемыми, третьи ушли в прошлое, но все они по-прежнему светятся на его картинах, как островки памяти, как окна друзей зимней ночью.

Владимир Викторович всегда оставался неравнодушен к стартам космических и стыковкам кораблей, и однажды заметил: слова вместе с цифровыми параметрами на мониторах космической станции применимы и к нашей жизни. «Сближение», «причал», и вот на картине один из лучших бойцов за историю единоборств Федор Емельяненко сближается с американским соперником в татуировках – борьба разных миров, идеологий. С веселым азартом глядят с картины Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов – «ледовая дружина» СССР, готовые к «захвату объекта» — шайбы. Цифры, слова, даты, позывные…

Островки памяти

Это десятая по счёту персональная выставка Владимира Вельтмана, также он участвовал во многих совместных экспозициях, таких, например, как «30 лет Таганрогскому отделению Союза художников РФ» в Таганрогском художественном музее, «Принцип случайного» в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской. Тема взаимопроникновения захватила художника в 2021 году, и в основе проекта — соединение традиционной живописи и некой технической матрицы.

«Люди моего поколения увлекались космическими темами. В жизни ничего не случается просто так: определённый ряд следственно-причинных связей со временем приводит к конкретным событиям. Человеку всегда нужен человек, не космос сам по себе. И фильм «Солярис» Тарковского по книге Лемма — он как раз об этом. Там разумный океан протоплазмы на чужой планете строит фантомы, опираясь на островки памяти космонавтов. Вот и наши островки памяти остаются где-то во вселенной навсегда», — рассказывает Владимир Вельтман.

Он выразил уверенность в том, что работа художника — изучать общечеловеческие вопросы и лично себя, решать, как быть с духовностью, находить компромиссы. Иной раз приходится смириться с тем, что человек делает ошибки, потом что-то исправлять, найти возможность сделать нечто большее. И обязательно будут помехи и сожаления о том, что не удалось, как задумано.

«В проекте затронуты темы, которые мне близки, в которых я вырос. 70 лет после революции страна побеждала в масштабных войнах, работали заводы, гудели пароходы, возводились великие стройки, и так далее», — поясняет художник.

В серию вошли десять работ, написанных за три года. На выставке представлены девять из них.

«Цифровой код» художника

«Счастлива, что увидела такое явление, как выставка Владимира Вельтмана, человека мужественного, несущего свою эпоху, своё время — в каждой из программных вещей, составляющих целую концепцию», — отметила Ирина Гуржиева, российский искусствовед, специалист по донскому искусству, Почётный член Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры России.

Ирина Павловна считает, что в каждой работе есть «кусочек» его жизни, ассоциативный ряд проблем, в том числе, и навязанных формул, которые широко лились на представителей поколения Владимира с телеэкранов. За исключением дома из детства, который смотрит на море своими окошками, но и в нем тоже зашифрован «цифровой код» художника.

«Когда я собиралась на выставку, представляла некие формулы, вспоминала что-то про физмат. А здесь действительно формулы, но это вещи, каждому понятные. В них записан мальчишка, потом, молодой парень, потом — афганский воин. Художник разместил в картинах знаковые символы своей страны», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в этой символике присутствует завеса ностальгии, но отчасти есть и отторжение, состояние автора в данном случае не назовешь отстранённым.

«У филологов есть слово «остранение» (остранение — литературный приём по описанию непривычным способом, чтобы вывести читателя «из автоматизма восприятия», примечание автора). И здесь оно подходит. У Владимира Вельтмана совершенно необычный подход к известным вещам. В работах, можно сказать, передана его личная экзистенциальная сумма, несмотря на общепринятые и понятные образы, которые здесь встречаем, — сказала Ирина Гуржиева.

Личностное в полотнах

Почетный член РАХ, член СХ России, директор Ростовского областного музея изобразительных искусств Светлана Крузе отметила, что в данном проекте ей очень нравится включение текста в визуальный ряд.

«Работы Владимира органично ложатся на эту космическую сетку, они связаны воедино концепцией, и проект, объединённый где-то ассоциативно, а где-то повторяющимися терминами, становится монументальным», — подчеркнула Светлана Валерьевна.

Она заметила — работы проекта отражают не самого художника, и не просто его жизнь, а его отношение к этой жизни. Светлана Валерьевна рассказала о разнице интерпретаций современного искусства и множественности слоев прочтения картин автора. Директор РОМИИ отметила, что наиболее личностными можно назвать полотно «Станция Мир» и холст «Богудония». Напомнив, что в декабре Владимиру Вельтману 65 лет, и одновременно он отмечает 50-летие творческой деятельности, Светлана Крузе и подчеркнула, что музей сегодня принимает художника, который состоялся. Председатель Таганрогского отделения Союза художников России Александр Щенников также поприветствовал открытие проекта:

«Работа шла не один месяц. Мы часто встречались в помещении СХР. Владимир говорил о проблемах и своем замысле».

Александр Николаевич добавил, что проект мог бы иметь продолжение, и отметил работу из проекта, посвященную Федору Емельяненко, которую похвалили на региональной выставке.

Арт–проект Владимира Вельтмана «Станция «Мир» можно увидеть в РОМИИ по адресу г. Ростов–на–Дону, пр. Чехова, 60 до 22 декабря.

Досье «ТП»

Владимир Вельтман родился в 1959 году в Таганроге. С 1970 по 1975 годы учился в таганрогской художественной школе под руководством Леонида Стуканова. За участие в боях в Афганистане награжден Орденом Красной звезды. В 1984 году окончил Ростовское художественное училище имени Грекова (мастерская Германа Михайлова). В 90-х годах жил в Москве, Харькове, работал в Польше, Чехии, США, Словакии. C 2014 года живет и работает в Таганроге.

Работы художника представлены в Ростовском областном музее изобразительных искусств, Таганрогском художественном музее, Центре современного искусства М’АРС, ростовской галерее ZHDANOV, Харьковском художественным музее, музее современного изобразительного искусства на Дмитровской, нескольких галереях США. Также произведения автора есть в частных коллекциях России, Франции (в собрании Алена Делона), США, Германии, Италии, Канады, Англии, Израиля, Словакии.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора