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В школе под Таганрогом нарушались права инвалидов на доступную среду

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В образовательном учреждении отсутствовала тактильная схема помещений здания.

Без рубрики

В школе под Таганрогом появилась тактильная мнемосхема помещений для инвалидов по зрению после вмешательства прокуратуры, сообщает ведомство.

Информация о том, что в Лакедемоновской школе не установлены элементы доступной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, поступила в ходе личного приема граждан заместителем прокурора Ростовской области. Проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов показала, что в школе нет информационной тактильной мнемосхемы, отображающей информацию о помещениях, что затрудняет перемещение инвалидов по зрению в здании.

Начальнику управления образования администрации Неклиновского района прокуратурой внесено представление, а директору школы назначен штраф за административное нарушение.

В настоящее время права инвалидов восстановлены, необходимые схемы размещены в здании школы.

Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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