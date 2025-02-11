В школах и детсадах Таганрога проходят инспекционные проверки

Инспекционный контроль соблюдения требований санитарного законодательства в части предупреждения распространения инфекционных заболеваний проводят сотрудники управления образования Таганрога.

Так, 10 февраля состоялись выборочные проверки. Комиссия оценила санитарную безопасность в школах №№ 25/11, 37, в гимназии имени А.П. Чехова, в лицее № 33, в детских садах №№ 4, 93.

«В этих учреждениях в полной мере реализуются профилактические мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Ограничено проведение массовых мероприятий. Педагогам и детям ежедневно измеряется температура бесконтактными термометрами. Руки регулярно обрабатываются антисептическими средствами», — сообщает ведомство.

Также в образовательных учреждениях проводятся ежедневный мониторинг заболеваемости детей и сотрудников, влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, протирание контактных поверхностей и обеззараживание воздуха.

По итогам инспекционного контроля руководителям образовательных организаций даны рекомендации по повышению эффективности профилактических мероприятий. До конца февраля проверки по соблюдению санитарного законодательства пройдут в соответствии с графиком.

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Фото управления образования Таганрога