В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом. В донской столице эпидпорог уже превышен на 37%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По мнению специалистов ведомства, сейчас в донском регионе сохраняется тенденция к росту заболеваемости во всех возрастных группах от 23% до 37%. В Ростове из числа заболевших взрослые составляют более половины.

«В структуре циркулирующих вирусов выявлялись респираторные вирусы не гриппозной этиологии — риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. Также регистрировались вирусы гриппа А и В», — пишет источник.

Управление Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики. Следует избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, чаще мыть руки, проветривать помещения, пользоваться антисептиками и масками. В случае появления признаков болезни (подъем температуры тела, кашель, насморк, боль в горле, боль в мышцах и др.) необходимо обратиться к врачу.

Ранее мы рассказали, что на Дону в ходе диспансеризации у женщины выявили редкий вид опухоли.

Изображение от xb100 на Freepik