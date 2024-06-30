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С нового донского автовокзала можно уехать в 10 направлениях

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В Ростове новый автовокзал «Центральный» приступил к работе в техническом режиме. Пассажиров пока принимают две секции здания из пяти, сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Первый рейс с него оправился 27 июня. Первое время новый транспортный узел функционирует в усеченном режиме с 05.30 до 23.00. С ростом числа пассажиров и вводом новых рейсов он перейдет на круглосуточный график работы.

«Сейчас с автовокзала «Центральный» можно отправиться в 10 направлениях: в Новочеркасск, Волгодонск, Багаевскую, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Елкин, Буденновскую, Селивановскую. С 1 июля добавятся рейсы в Шахты», — пишет источник.

Кроме того, в течение трех месяцев будут запущены межрегиональные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым, а также в новые регионы.

Полезную информацию о работе автовокзала «Центральный» можно найти можно узнать с 8 до 20 часов по телефону: 8 (800) 100-61-06.

Фото Минтранс РО

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автовокзал новости Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
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