В Сети распространяется фейковая информация о срочном сборе крови в Таганроге

11 декабря, после ракетной атаки ВСУ на Таганрог, в соцсетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, в Таганроге срочно и в большом количестве требуются доноры крови.

Так, в Telegram-каналах появились сообщения, что якобы в БСМП Таганрога поступили рабочие промпредприятия, пострадавшие во время обстрела. И им экстренно нужна кровь. Для связи указывается телефон городского отделения переливания крови.

Глава города Таганрога Светлана Камбулова опровергла эту информацию.

«Сообщения об экстренном сборе крови не соответствуют действительности. Это фейк. Отделение переливания крови работало и работает в обычном режиме. Доверяйте только официальной информации», — написала глава города в своих соцсетях.

Напомним, в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке, в городе объявлялась воздушная тревога. Повреждения получило одно из промышленных предприятий, на парковке сгорело 14 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.

Иллюстрация: Telegram-канал news161.ru